A Vipiteno azione punitiva dei Krampus contro gli extracomunitari? No! Ecco cosa è successo realmente

In queste ore si parla tanto, e forse troppo, di un video apparso online dove i Krampus di Vipiteno, una cittadina dell’Alto Adige, avrebbero effettuato una sorta di raid punitivo contro degli extracomunitari in pieno giorno. Nel video si vedono questi “diavoli” che urlando fanno scappare un sacco di persone, per poi prendere a “bastonate” alcune di loro. La scena che ha scatenato lo scandalo è soprattutto quella di un ragazzo che, a terra, viene colpito anche con un calcio da parte di uno dei personaggi travestiti.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

In realtà non risulta affatto che si sia trattato di un raid e non ci sono state intenzioni razziste nei confronti di extracomunitari. Il problema principale è che non tutti conoscono la tradizione locale e ciò che avviene, dunque, da anni in Alto Adige e non solo.

Chi ha diffuso l’allarme

Un articolo de La Voce del Trentino dal titolo «Vipiteno, la violenza dei Krampus sulla folla e gli extracomunitari – Il Video» sostiene che i Krampus – vi andremo a spiegare tra poco chi sono – abbiano colpito con violenza la folla e gli extracomunitari:

Il video è stato pubblicato sul canale Youtube de La Voce del Trentino TV e riporta lo stesso titolo:

Ecco cosa riporta l’articolo:

Una manifestazione tradizionale che successivamente sembra essersi trasformata però in una sorta di raid punitivo finito con il pestaggio di passanti ed extracomunitari.

Nel gemello La Voce di Bolzano compare però un altro articolo senza fare riferimento agli extracomunitari:

Nell’articolo è presente il video pubblicato su Youtube nel canale de La Voce di Bolzano dove si legge il titolo sugli extracomunitari:

Attenzione! Le “vittime” hanno il volto dipinto

Ormai per tradizione ci sono svariate testimonianze – foto e video – dove chi viene colpito dai Krampus sono ragazzi dal volto dipinto di nero. Sono i cosiddetti “provocatori”. Questi, se ci pensiamo bene, potrebbero essere stati confusi per extracomunitari da La Voce del Trentino. Dalla galleria fotografica del sito Szene1.at troviamo gli scatti del fotografo Stefano Orsini che possono aiutarci a comprendere meglio:

Dalle foto pubblicate sul sito ci si rende conto che la sera del 5 dicembre 2019 i Krampus erano presenti alla sfilata nella stessa identica via dove è stato registrato il video:

Nella foto e nel video vediamo chiaramente il negozio S.Oliver. Fosse accaduto qualcosa di scandaloso per la cittadinanza locale risulterebbe strano vederli sfilare la sera stessa.

Alcuni video del passato

Su Youtube possiamo gustarci un video pubblicato dal canale di Roberto Alemanno dal titolo «tuifltog sterzing vipiteno 5.12.2010» che accompagna, a suon di «Back In Black» di Santana e Nas, le azioni dei Krampus di Vipiteno e i loro bersagli con la faccia dipinta di nero:

Ecco un altro video del 2014, accompagnato dal brano “Long cool woman” dei The Hollies:

Le condivisioni Facebook e le critiche a La Voce del Trentino

Secondo alcune fonti locali, tra i provocatori c’era qualche ragazzo di origine straniera, ma che fa parte appunto del gruppo dei tradizionali provocatori. Ecco ad esempio l’utente Paolo – che dichiara di essere stato alla sfilata del 5 dicembre 2019 – che scrive in un post Facebook:

EXTRACOMUNITARI????? Ma la vogliamo smettere di metterli in mezzo ovunque come il prezzemolo??? Ero alla sfilata di Vipiteno e non è successo nulla di tutto ciò che si dice. Menano, ma come sempre, come da tradizione e gli adolescenti, come è sempre stato, li provocano e sfidando perfettamente consapevoli che prenderanno qualche vergata ma ne vanno orgogliosi. Ci sono famiglie di stranieri che abitano qui da decenni. Sono perfettamente integrate e molti di loro hanno la cittadinanza. I loro figli sono nati o cresciuti qui e partecipano a tutte le tradizioni esattamente come i loro coetanei madrelingua tedesca o italiana. Citare presunti pestaggi dei Krampus ai danni degli extracomunitari non è degno di un serio giornalismo!!!

La risposta della pagina Tuifl Sterzing, l’associazione dei Krampus

Tuifl Sterzing è l’associazione di cui fanno parte i Krampus e dalla loro pagina Facebook pubblicano questo post del 7 dicembre 2019 alle ore 15:15 in merito alle accuse di razzismo:

Circolano diverse notizie false su Facebook. Chi conosce il giorno dei diavoli a Vipiteno saprà sicuramente distinguere la verità dalla pura invenzione. (P.S. non viene messa in dubbio la veridicità del video, ma vengono respinte le accuse razziste collegate ad esso, che non corrispondono a verità! I ragazzi frustati del video sono amici / conoscenti dei diavoli di Vipiteno)

Risultano denunce? No! Neanche feriti

Contattati i Carabinieri, presenti anche sul posto, non risultano denunce per quanto riguardo i fatti riportati nel video e dal 5 dicembre 2019, così come non risultino feriti.

I provocatori, inoltre, sono preparati e indossano doppi pantaloni, cuscini sotto i giacconi, guanti, consapevoli di cosa potrebbero ricevere dai Krampus. Inoltre, c’è un servizio d’ordine che controlla lo svolgimento della tradizione e risulta che i “diavoli” siano persino assicurati.

Tra i ragazzi c’erano alcuni di origine straniera? Si e, da quanto confermato sia da fonti locali che dai Carabinieri, perfettamente integrati tanto che partecipano a questa tradizione.