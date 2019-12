Un tifoso è stato accoltellato all’uscita dallo stadio Dall’Ara, dopo la fine della partita Bologna-Milan (2-3). Non si sarebbe trattato di uno scontro tra tifoserie opposte, ma di un episodio violento tra due sostenitori del Milan.

Il tifoso ferito è stato portato in pronto soccorso all’Ospedale Maggiore e sarebbe in gravi condizioni, con ferite da taglio all’addome. Sono in corso gli accertamenti della polizia, che avrebbe già fermato l’autore del gesto.

Leggi anche: