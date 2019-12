Parla l’artista che ha mangiato la banana di Cattelan. David Datuna: «Ecco perché l’ho fatto» – Il video

Continua la performance intorno all’opera d’arte di Maurizio Cattelan, “Comedian“. Dopo che l’artista David Datuna aveva staccato la banana da 120mila dollari dal muro e l’aveva mangiata davanti agli occhi di tutti i presenti, l’americano ha spiegato il perché.

«Avevo fame e semplicemente l’ho mangiata», ha detto Datuna. «E aveva il sapore di altre 120mila banane», ha aggiunto, riferendosi velatamente al prezzo dell’installazione. L’opera era una banana attaccata con lo scotch sul muro dello stand della galleria Perrotin ed esposta all’Art Basel di Miami Beach.

“I was hungry and I just ate it.”



David Datuna, the artist who ate the $150,000 banana duct-taped to the wall at Art Basel, said the banana tasted like “a regular banana” pic.twitter.com/6Tw5rdJ3LD