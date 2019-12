Calcio, striscione contro Marcelo: ora il giocatore vuole lasciare Lione

Memphis Depay è andato in soccorso del suo compagno di squadra, scagliandosi contro il tifoso che aveva esposto lo striscione offensivo

Nonostante la vittoria, in extremis, contro il Lipsia, e il passaggio agli ottavi di finale, la notte di Champions del Lione è stata macchiata da un ennesimo episodio di discriminazione.

Je ne veux absolument rien savoir il nous faut cet homme au PSG. #Depay pic.twitter.com/d0hanbJNum — Phoenix 🇫🇷🇵🇭 (@SoniaJordan75) December 11, 2019

Vittima dell’accaduto è stato il giocatore di origine brasiliana Marcelo. Uno striscione che lo paragona a un asino è apparso proprio nella curva dei tifosi francesi, critici da settimane nei confronti del difensore per via del suo rendimento in campo.

Les Bad Gones n’ont pas apprécié que les joueurs ne viennent pas les saluer. Tensions nées du traitement réservé à Marcelo. Des supporters ont alors franchi les barrières dont l’un avec l’étendard anti-Marcelo. Depay s’est précipité sur lui pour lui arracher puis mêlée https://t.co/1ObRuNo8xZ — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) December 10, 2019

A fine gara, mentre la squadra festeggiava sotto la curva dei supporters francesi, il giocatore olandese Mamphis Depay si è scagliato contro il tifoso che reggeva lo striscione. Il capitano è stato poi allontanato dagli uomini della sicurezza e il suo gesto in difesa del compagno di squadra è diventato virale.

Ora Marcelo, dopo l’ennesimo attacco, avrebbe fatto sapere alla società di voler essere ceduto. Secondo RMC Sport in Francia, il brasiliano e la sua famiglia non si sentono più sicuri a Lione. Qualche giorno fa l’auto della moglie era stata fortemente danneggiata.

Leggi anche: