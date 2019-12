La casa di Formigli nel gruppo gestito dal marito del responsabile social di Italia Viva (ma non cancellano il post)

In un precedente articolo abbiamo riportato la diffusione, dall’autore principale in poi, della foto dell’abitazione del conduttore Corrado Formigli. I contenuti pubblicati nel gruppo chiamato «Italia Viva» erano poi stati replicati in altri gruppi, tra questi uno in particolare.

L’utente Silvia, già attiva nel gruppo «Italia Viva», aveva pubblicato la foto anche nel gruppo Facebook chiamato «SIMPATIZZANTI LIBERI CON MATTEO RENZI E ITALIA VIVA» alle ore 18:37 del 6 dicembre 2019. Il post, da allora, è ancora oggi pubblico.

Ciò che risulta è che uno degli amministratori del gruppo è Nicolae Galea, marito di Alessio De Giorgi già admin della pagina Facebook «Matteo Renzi News» che si era fatto beccare da Lorenzo Borga nel 2017.

Dietro le strategie social di Matteo Renzi ci sarebbe Alessio De Giorgi, attivo secondo Il Corriere nel gestire una rete paragonata alla tanto citata “Bestia” di Salvini. Suo marito, invece, sarebbe stato assunto nello staff della ministra renziana Elena Bonetti.

De Giorgi e il marito Nicolae – Foto pubblica nel profilo Facebook di Nicolae

Ad oggi, 11 dicembre 2019, nonostante la presa di posizione di Matteo Renzi che si è dichiarato contrariato alla pubblicazione della foto della casa del giornalista, Nicolae Galea e gli admin degli altri gruppi non hanno rimosso i post contenenti la foto.