Napoli, Ancelotti è stato esonerato: il club lo saluta così

Dalle 23,38 di martedì sera Carlo Ancelotti non è più l’allenatore del Napoli. E’ successo tutto quanto previsto: la squadra si è qualificata agli Ottavi di Champions, il mister non si è dimesso, Adl lo ha esonerato. La comunicazione urbi et orbi con questo tweet.

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

Per Ancelotti potrebbero ora aprirsi le porte dell’Arsenal, mentre il Napoli affiderà l’incarico a Gennaro Gattuso, che dovrebbe firmare per 18 mesi e per totali 4,5 milioni di euro. Adl ha deciso: non potendo cambiare la squadra, ha cambiato l’allenatore. Anche se non tutta la piazza l’ha presa benissimo.

