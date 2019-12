Quali sono le Università più green in Italia?

Non c’è nessun ateneo italiano nella top 10 mondiale, ma 3 fanno la loro comparsa tra le prime 100

Un nobel per la Pace sfiorato, una mobilitazione globale studentesca contro il disastro climatico, una ventata di ambientalismo nelle più alte istituzioni europee. L‘impresa più grande di Greta Thunberg, la giovane attivista per il clima che ha creato il #FridaysforFuture, è stata sicuramente quella di aver creato un’onda di consapevolezza green in tutta Europa e oltre.

E l’effetto Greta ha messo sotto i riflettori anche una classifica che dal 2010 mette in fila le Università del mondo dal punto di vista della sostenibilità e dell’impatto ambientale.

I dati sono quelli pubblicati da UI GreenMetric World University Ranking, un’iniziativa dell’Universitas Indonesia lanciata nel 2010. Attraverso l’esame dei risultati dei sondaggi svolti online sulle condizioni dei vari Campus e Atenei, le diverse strutture accumulano punti secondo diversi criteri: rifiuti prodotti, spreco d’acqua, presenza di spazi verdi, ricerca nel sostenibile, infrastrutture e trasporti.

La top 10 mondiale

Al primo posto c’è l’olandese Wageningen University & Research con 9075 punti complessivi, seguita dall’Università di Oxford e dall’Università della California.

Al quarto e al quinto posto ci sono altre due Università del Regno Unito, quella di Nottingham e la Nottingham Trent University. Al sesto posto c’è l’Università di Scienze Applicate a Birkenfeld, in Germania, mentre al settimo e all’ottavo altri due atenei olandesi (Leiden University e University of Groningen). Al nono posto c’è l’irlandese University College Cork, e a chiudere la top ten è la Bangor University, nel Galles.

La classifica italiana

Per quanto riguarda le italiane, il primo Ateneo che sbuca in classifica è l’Università di Bologna, che si posiziona al 14esimo posto con 8275 punti totali. Tra le prime 100 ci sono anche l’Università degli Studi di Torino (al 41esimo) e l’Università Ca’ Foscari di Venezia (99esimo posto).

Qui la lista completa:

14esimo posto: Università degli Studi di Bologna

41esimo posto: Università degli Studi di Torino

99esimo posto: Università Ca’ Foscari Venezia

101esimo posto: Università degli Studi di Milano-Bicocca

103esimo posto: Politecnico di Torino

105esimo posto: Università degli Studi dell’Aquila

107esimo posto: Luiss University, Roma

110esimo posto: Università degli Studi di Genova

112esimo posto: Università degli Studi di Salerno

115esimo posto: Politecnico Di Milano

185esimo posto: Università di Trieste

205esimo posto: Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Aldo Moro 258esimo posto: Università degli Studi di Ferrara

261esimo posto: Università degli Studi di Perugia

285esimo posto: Università degli Studi di Brescia

292esimo posto: Università degli Studi della Tuscia, Viterbo

319esimo posto: Università degli Studi di Padova

329esimo posto: Università della Calabria, Cosenza

353esimo posto: Università Degli Studi Roma Tre

Tre 354esimo posto: Università degli Studi di Roma La Sapienza

La Sapienza 373esimo posto: Università IUAV di Venezia

380esimo posto: Università degli Studi di Udine

385esimo posto: Università Politecnica delle Marche

450esimo posto: Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia

486esimo posto: Politecnico Di Bari

582esimo posto: Università Degli Studi Gabriele D’Annunzio Chieti e Pescara

e 622esimo posto: Università degli Studi del Piemonte Orientale, Alessandria, Novara e Vercelli

624esimo posto: Università degli Studi di Firenze

646esimo posto: Università di Macerata

Foto copertina: Università di Bologna, Twitter