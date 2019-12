Potenza, tromba d’aria a Lauria: operata d’urgenza la 28enne ferita dopo il crollo del tetto della palestra

È stata operata nella notte all’ospedale San Carlo di Potenza, nel cui reparto di Rianimazione è ricoverata in gravissime condizioni, la giovane di 28 anni rimasta ferita a causa di una tromba d’aria che ieri sera ha colpito Lauria, in provincia di Potenza.

Nell’ospedale del capoluogo lucano sono ricoverate, in condizioni meno gravi, altre tre persone: una nel reparto di Neurochirurgia e due in quello di Otorinolaringoiatria. In totale i feriti sono stati otto: ma le condizioni degli altri quattro non destano preoccupazioni.

La ragazza è rimasta ferita con almeno altre 7 persone mentre si trovava in una palestra accanto al Pala Alberti, dove gioca la squadra di volley maschile che milita in A2. Il passaggio della tromba d’aria ha fatto crollare il tetto del palazzetto dello sport, danneggiando la palestra nella quale si trovava la ragazza, che è stata travolta dalle macerie.

Leggi anche: