Roma, la pedalata (solidale) dei Babbo Natale per le vie del centro

Babbo Natale in bicicletta per le strade del centro di Roma: una “gara” solidale per i bambini oncologici.

L’iniziativa, arrivata alla sua nona edizione, ha visto pedalare decine di persone vestite di rosso per le vie del Centro in favore delle Case di Peter Pan: si tratta delle strutture di accoglienza che ospitano le famiglie non residenti nella Capitale che arrivano a Roma per curare i propri figli, bambini e adolescenti, negli ospedali della città.

L'arrivo della pedalata dei Babbi Natale alla Casa di Peter Pan 🚴🎅🚴🎅🚴🎅 Gepostet von Roberto Mieli am Sonntag, 15. Dezember 2019

Un progetto portato avanti dall’associazione Peter Pan Onlus, nata nel 1994 e Medaglia d’Oro ricevuta dal presidente della Repubblica nel 2004 per meriti nella sanità pubblica.

La pedalata dei Babbo Natale è partita dal Colosseo ed è arrivata dopo qualche ora alla Casa di Peter Pan, nel quartiere Trastevere.

In copertina Facebook/Peter Pan Onlus

