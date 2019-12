Sardine, ecco com’è andato il primo “congressino”. Santori: «Dobbiamo tornare nelle piazze» – Il video

«Abbiamo lavorato con altre persone che vogliono portare un messaggio alternativo al populismo e al sovranismo sul territorio in maniera molto spontanea e molto libera», ha dichiarato il leader delle Sardine

«Abbiamo fatto quello che avevamo detto, tutti quelli che hanno organizzato sul territorio si sono ritrovati qui oggi. Primo obiettivo è tornare nelle piazze il prima possibile».

A dirlo è il portavoce e leader del movimento delle Sardine, Mattia Santori, al termine del primo “congressino” nazionale svoltosi questa mattina, 15 dicembre, nel palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma.

Santori, riassumendo brevemente lo stato dei lavori, ha commentato: «Abbiamo dialogato, ci siamo conosciuti ed è stata una mattinata bellissima».

«Dialogo – si legge nel post – Per riassumere in una parola cosa è successo nel primo “congresso” delle Sardine basta una parola. Che passa dall’ascolto, dall’empatia, dalla non violenza, dall’accettazione delle diversità. E da un obiettivo comune: tornare sui territori subito».

«Continuare – si legge ancora – a presentare un’alternativa alla bestia del sovranismo e alle facili promesse del pensiero semplice. Continueremo a difendere la complessità. E lo faremo in maniera semplice, gratuita, creativa. L’obiettivo delle persone che vedete in questa foto non è decidere o comandare. Ma coinvolgere».

Infine il post si chiude con una sorta di arrivederci: «Se lo vorrete ci rivedremo presto. Basterà accettare ancora una volta l’invito. Basterà uscire dal mondo digitale. Basterà decidere chi volete ascoltare. Noi siamo qui. Ci saremo sempre. Non ci lasciate soli. Non ci lasciamo soli».

Foto copertina: Ansa / Massimo Percossi