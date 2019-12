Bufera sul manifesto con «Gesu eccitato con un bambino». Furia Meloni: «Uno schifo esposto al Museo». Il Macro lo rimuove

View this post on Instagram

Il sindaco Raggi rimuova IMMEDIATAMENTE questo schifo esposto al Museo di arte contemporanea di Roma. Non riesco a capacitarmi di come qualcuno abbia potuto autorizzare uno scempio di questa gravità all'interno di un museo comunale della Città Eterna. Questa vergogna deve sparire subito e i responsabili siano sanzionati.