Oscar 2020: «Il Traditore» di Bellocchio è fuori dalla corsa alla statuetta

Niente da fare per la pellicola del regista italiano. Il film che narra le vicende del pentito di mafia Tommaso Buscetta a della sua collaborazione con il giudice Giovanni Falcone non sarà in lista per il premio Oscar.

Il film, dopo l’anteprima a Cannes, aveva suscitato molto interesse all’estero, riscuotendo gli applausi del pubblico e di gran parte della critica per la sua capacità di discostarsi dai clichè del «cinema di mafia» e, come ha scritto Liberation, di raccontare i personaggi «non come eroi o antieroi, ma come persone normali, a loro modo perbene, che credono ancora in un’etica all’interno di un mondo dove i valori si sono fatti sempre più rari, ciascuno a modo proprio e ciascuno dalla sua parte».

«Non mi faccio illusioni, ma farò tutto il possibile per aiutare Il traditore in questo lungo cammino. Pur da vecchio anarchico pacifista e non violento, sento come un onore e una responsabilità rappresentare l’Italia in questa sfida», aveva commentato dopo la candidatura.

Dieci i titoli ancora in corsa, tra cui Parasite di Bong Joon-ho (Sud Corea), Dolore e gloria di Pedro Almodovar (Spagna), Atlantics di Mati Diop (Senegal). Se quest’ultimo ricevesse la nomination, sarebbe la prima volta per il Senegal. In maggio Diop è diventata la prima donna di colore a competere per il primo premio a Cannes, andato alla fine a Parasite.

L’Academy ha annunciato altre nove shortlist di categorie, comprese quelle per il miglior documentario, per gli effetti visivi e la canzone originale. ‘Star Wars: The Rise of Skywalker, che uscirà venerdì, è in corsa sia per la migliore colonna sonora che per gli effetti visivi, dove restano in gara il blockbuster Avengers: Endgame e il musical Cats. Quest’ultimo è fuori però dalla shortlist per la canzone originale, dove invece sono inclusi due brani tratti da The Lion King: Never Too Late di Elton John e Spirit di Beyonce. Le candidature finali per tutte le categorie saranno annunciate il 13 gennaio e la cerimonia degli Oscar 2020 si svolgerà il 9 febbraio a Los Angeles.

