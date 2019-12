Juventus-Sampdoria, l’ironia social di Ronaldo su quello stacco imperioso: «CR7 Air Jordan»

La Juve vola in testa alla classifica della serie A. Vola, sì, grazie alle ali di Cristiano Ronaldo che nella partita contro la Sampdoria si è alzato a 2,56 metri da terra. Un colpo di testa che ha consegnato ai bianconeri, dopo la rete di Dybala, il primato in campionato e la sicurezza di tornare dalla pausa di Natale ancora in cima e davanti all’Inter.

Sullo stacco imperioso di Ronaldo al 45′ si è messa in moto, come da copione, la macchina dell’ironia dei social.

Se abitate al terzo piano e non avete il camino, potete dire ai vostri bambini di lasciare la finestra aperta, che i regali li porta Cristiano #Ronaldo. pic.twitter.com/VaYOdlSdNr — Babbo Natale™ (@Santas_Official) December 19, 2019

Ma il primo a commentare con un tocco di ironia il colpo di testa ad altezze vertiginose è stato proprio l’attaccante della Juventus. Sul suo profilo Instagram Cristiano Ronaldo ha proposto un parallelo con Michael Jordan.

Il campione portoghese ha postato su Instagram la fotosequenza del gol realizzato, un concentrato di tempismo, potenza fisica e senso della posizione che gli ha permesso di colpire la palla a 2,56 metri di altezza, lasciando tutti a bocca aperta.

