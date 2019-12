Ex Ilva, firmato il pre-accordo tra commissari e ArcelorMittal: i punti dell’intesa

Ci sarà tempo fino al 31 gennaio per trovare un accordo vincolante sul rilancio dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Una svolta nella tormentata vicenda del polo siderurgico, dopo la firma di oggi 20 dicembre, tra l’amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, e i tre commissari dell’ex Ilva Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo, di un protocollo d’intesa che riapre la negoziazione.

Il documento in inglese firmato dalle parti consiste in quattro pagine e prevede: «un impegno per elaborare un nuovo piano industriale», come riferisce una fonte legale dopo che i rappresentanti delle società sono usciti dall’aula del primo piano del Palazzo di Giustizia di Milano.

Secondo fonti vicine ai commissari, tra i punti principali del pre-accordo ci sarebbe la partecipazione dello Stato con una quota non superiore al 50%, ma non inferiore al 40. Fissato anche un impegno sulla conversione dei forni, che passerebbero a quelli elettrici nel segno di una «svolta green».

