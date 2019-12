Lo youtuber più ricco al mondo? Ha solo 8 anni. Al terzo posto, una bimba di 5

Un podio di bambini: 2 dei 3 youtuber più ricchi del mondo nella classifica pubblicata da Forbes sono bambini. ​Ryan Kaji, il primo in assoluto, ha 8 anni, mentre Anastasia Radzinskaya ne ha appena 5. Al secondo posto, il canale di una gruppo di texani sotto i trent’anni.

Stando a Forbes, Ryan Kaji, nato in Texas e residente in California, ha guadagnato 26 milioni di dollari l’anno scorso. Il canale del bimbo, il cui vero nome è Ryan Guan, era già in cima alla lista l’anno scorso con 22 milioni di dollari.

Ryan’s World, lanciato nel 2015 dai genitori di Ryan quando aveva tre anni, ha 22,9 milioni di abbonati. Originariamente il canale si chiamava Ryan ToysReview e includeva video del bambino che apriva i regali e si divertiva con i suoi nuovi giocattoli.

Secondo il sito web di Social Blade, molti dei suoi video hanno superato il miliardo di visualizzazioni, e il suo canale ha totalizzato quasi 35 miliardi di visualizzazioni dal suo inizio.

Gli altri canali sul podio

Al secondo posto c’è il canale Dude Perfect, di cinque trentenni di texani che realizzano imprese improbabili – come sparare una palla da basket dalla cima di un edificio o da un elicottero. Dude Perfect ha fatto 20 milioni di dollari tra il 1 giugno 2018 e lo stesso giorno del 2019.

La terza classificata è Anastasia Radzinskaya, russa, che ha guadagnato 18 milioni di dollari. Nata nella Russia meridionale con una paralisi cerebrale, i suoi medici temevano che non sarebbe mai stata in grado di parlare.

Per documentare l’evoluzione dei suoi miglioramenti clinici, avvenuta attraverso i trattamenti medici, i suoi genitori hanno pubblicato una serie di video su YouTube, in modo che amici e parenti potessero vedere i progressi.

Foto copertina: screen da un video di Ryan’s World