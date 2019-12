Everton-Ancelotti è ufficiale: «Nient’altro che il meglio» – Il video

Con il solito, spettacolare cartoon l’Everton ha ufficializzato l’accordo con Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del Napoli, che ha risolto il suo rapporto con il club di Aurelio De Laurentiis, si è unito ai Toffees per i prossimi 4 anni e mezzo (non sta guidando la squadra nell’odierno match contro l’Arsenal). Nel loro benvenuto ad Ancelotti, gli inglesi hanno puntato forte sulle vittorie in carriera del mister di Reggiolo, ritratto un secondo sì e l’altro pure con una coppa tra le mani.

L’allenatore ha, intanto, rilasciato le sue prime dichiarazioni da Toffees: ‘Questo è un grande club con una ricca storia e fan appassionati. C’è una visione molto chiara da parte della proprietà e della dirigenza di arrivare ad avere successo e vincere trofei. Ho scelto questo club per poter contribuire a rendere pratico questo progetto’.

