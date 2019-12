M5s, gelo siderale tra Grillo e Casaleggio, lo sgarro al fondatore: «Rousseau non pagherà più le spese legali di Beppe»

L’associazione sulla quale si poggia la struttura dei 5 stelle non è più disposta a pagare per le cause legali: è la seconda voce di spesa del bilancio 2018

Non c’è più dialogo tra il presidente della Casaleggio associati oltre che dell’Associazione Rousseau e il garante del Movimento 5 stelle. Non è mai stato un idillio il rapporto tra Davide Casaleggio e Beppe Grillo, ma negli ultimi mesi la situazione si è deteriorata ulteriormente.

Il motivo? Secondo un retroscena del Corriere, Casaleggio avrebbe chiuso i rubinetti per le spese legali di Grillo. «Se dovesse continuare a farsi querelare per diffamazione o altro, che paghi di tasca sua. Perché noi non possiamo né vogliamo più continuare a pagare per lui», avrebbe detto Casaleggio.

L’Associazione Rousseau si è sempre fatta carico delle spese per gli avvocati del comico genovese. Ma, anche a causa «dei parlamentari che non pagano più la quota mensile a Rousseau», il bilancio dell’associazione non è così roseo. «Questa storia va avanti ormai da mesi. Sono più i parlamentari che non pagano che quelli che pagano», si è lamentato Casaleggio.

Nel bilancio del 2018 dell’Associazione Rousseau, circa 300mila euro cadono sotto la voce di «spese legali». Il 16,6% delle uscite dell’associazione, spesa seconda soltanto a quella del personale. Per gli avvocati Casaleggio spende il triplo dei soldi rispetto alla voce «struttura tecnologica» o alla «sicurezza» della piattaforma.

La maggior parte di quei 300mila euro è stata impiegate per le cause di Grillo. È la fine del rapporto tra Grillo e Casaleggio? Il colpo di grazia potrebbe arrivare dalle dimissioni di Max Bugani da socio di Rousseau. È lui la liaison vivente tra Grillo e Casaleggio padre. Ma il suo incarico politico al Comune di Roma ha fatto sollevare delle polemiche sull’incompatibilità delle due posizioni: se lasciasse l’organizzazione interna di Rousseau, potrebbe saltare l’ultimo forte legame tra Grillo e il mondo creato da Gianroberto Casaleggio.

