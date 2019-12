La Sardine hanno anche un inno ufficiale: «Siamo l’Italia che si sta rialzando… stiamo arrivando» – Video

Dopo aver riempito le piazze, per il movimento nato a Bologna arriva adesso anche un inno. Contro la politica dell’odio le sardine mandano un messaggio: «Siamo l’Italia che si sta rialzando… stiamo arrivando».

«In piazza abbiamo riscoperto la voglia di cantare tutti insieme. Perché la musica ci fa stringere, ci fa emozionare, ci offre la certezza che l’unione pacifica dei corpi e delle voci potrà davvero cambiare la storia», scrive su Facebook il gruppo Malavoglia, autore del pezzo.

Il brano, ‘6000 (siamo una voce)’, è stato realizzato dai Malavoglia con il musicista Francesco Tripi e con Marco Mori e prodotto dal Mei, il Meeting delle etichette indipendenti, su un’idea del suo patron Giordano Sangiorgi. E sull’onda del clima festivo, Mattia Sentori, voce e volto del movimento ha annunciato un nuovo evento a Bologna per il prossimo 19 gennaio.

Un evento per cui in 24 ore le sardine hanno già raccolto metà dei 50mila euro necessari per un incontro che cade la settimana precedente al voto in Emilia Romagna, con la sfida alle urne tra Bonaccini e Borgonzoni. Nei prossimi giorni saranno annunciati ospiti, artisti e musicisti che parteciperanno.

«Non è la nostra intenzione entrare in politica, già facevamo associazionismo e continueremo a farlo – chiarisce Santori – È questo il nostro modo di fare politica, un modo diverso, non inferiore, altrettanto importante».

Leggi anche: