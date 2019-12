Valanga in Alto Adige: muore uno snowboarder

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, sono state necessarie tre ore per trovare l’uomo

Tragedia in provincia di Bolzano, sulle montagne dell’Alto Adige. Una valanga ha ucciso uno snowboarder, travolgendolo mentre sciava in fuori pista nella zona di Madriccio, una laterale della Val Martello, non distante dalla pista «Schoentauf 2».

Sono state necessarie tre ore, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, per trovare ed estrarre l’uomo. Sono stati impiegati uomini del soccorso alpino, la croce bianca di Solda, i soccorritori della Guardia di Finanza, i carabinieri e un elicottero.

A lanciare l’allarme è stata la moglie dello snowboarder, che pare fosse un turista, che non aveva visto il marito scendere a valle.

