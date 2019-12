Bollette meno care nel 2020, risparmio di 125 euro a famiglia. Ferme anche i pedaggi in autostrada

Il 2020 si preannuncia con qualche buona notizia per i portafogli degli italiani. Innanzitutto sul fronte dei pedaggi autostradali, dopo che Autostrade per l’Italia ha accolto la richiesta del governo per prorogare anche quest’anno il blocco dell’aumento delle tariffe. E le buone nuove arrivano anche sul fronte bollette.

L’Autorità per l’Energia ha annunciato che ogni famiglia potrebbe risparmiare fino a 125 euro, per la variazione dei prezzi di gas (-109 euro) ed energia elettrica (-16 euro). Il calo il più importante arriverà dalle bollette dell’elettricità, che nel primo trimestre del 2020 caleranno del 5,4%. Aumenteranno però quelle per il gas del 3,9%, cioè 8,50 euro in più rispetto all’anno precedente, sottolinea il Codacons.

Federconsumatori avverte che i costi per le bollette restano «proibitivi per molte famiglie» e sottolinea «preoccupazione e disappunto» per il «permanere della forte incidenza degli oneri di sistema, ormai composti in larga parte da voci desuete e inique e per l’abolizione del mercato tutelato a partire da gennaio 2022».

