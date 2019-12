Clima, l’appello di fine anno di Greta: «Presto esauriremo il nostro budget di carbonio»

Dopo gli auguri di Natale, non incentrati solo sul clima, arriva l’appello di fine anno dell’attivista svedese di 16 anni Greta Thunberg che, attraverso i suoi canali sociali, lancia l’ennesimo allarme sul cambiamento climatico.

Scrive la giovane: «Questa non può più essere notizia tra le altre notizie, un “argomento importante” tra gli altri argomenti, una “questione politica” tra le altre questioni politiche o una crisi tra le altre crisi. Questa non è politica o opinioni di partito. Questa è un’emergenza esistenziale. E dobbiamo iniziare a trattarla come tale».

This can no longer be news among other news, an “important topic” among other topics, a “political issue” among other political issues or a crisis among other crises.

This is not party politics or opinions. This is an existential emergency. And we must start treating it as such. https://t.co/beRUwiJM1Y