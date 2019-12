Usa, attacco con machete in una sinagoga: 5 i feriti, sono tutti ebrei chassidisti

Attacco in una sinagoga vicino a New York. Diverse persone sono state accoltellate con un machete, cinque di loro sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto nella cittadina di Monsey, a circa 50 chilometri da New York. I feriti, che sarebbero tutti ebrei chassidisti, sono stati trasportati di urgenza negli ospedali locali, due di loro sono in gravi condizioni. Al momento dell’attacco, in sinagoga c’erano un centinaio di persone per le celebrazioni dell’Hannukah. Lo ha riferito alla Cnn un testimone, Aron Kohn.

Three Jews stabbed in a synagogue in Monsey tonight. An intruder came into Rabbi Rottenberg’s shul with a machete.



There are no words to describe the anxiety of this moment. pic.twitter.com/F4VBhNWMpz — Avital Chizhik-Goldschmidt (@avitalrachel) December 29, 2019

La dinamica dell’attentato

Stando a quanto riportano i media americani, l’attacco all’interno della sinagoga Rabbi Rottenburg’s Shul è stato eseguito da un uomo di colore che ha tirato fuori un machete e iniziato a ferire i presenti.

In un primo momento l’uomo è riuscito a scappare ma la targa della sua auto sarebbe stata identificata e la polizia è così arrivata presto sulle sue tracce. Sono state sufficienti poche ore per trarlo in arresto.

L’arresto sarebbe avvenuto nell’area di Harlem, a New York. Lo polizia ha inoltre eseguito un mandato di perquisizione in un’abitazione a Greewnwood Lake, località non lontana da Monsey. La casa potrebbe, secondo i media americani, quella dell’autore dell’attacco.

Le reazioni

«Un atto spregevole e codardo». Così il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, commenta l’attacco antisemita a Monsey. «Voglio essere chiaro: l’antisemitismo e l’intolleranza sono ripugnanti e abbiamo assolutamente tolleranza zero per tali atti di odio», mette in evidenza Cuomo.

«C’è tolleranza zero per atti di odio di qualsiasi tipo, continueremo a monitorare la situazione» a Monsey, afferma invece la procuratrice generale di New York, Letitia James.

