Capodanno 2020, le immagini spettacolari dall’Australia a Bali: i festeggiamenti per il nuovo anno

Mentre in Italia bisogna attendere ancora qualche ora per brindare al nuovo anno, in altre parti del mondo – come in Australia o in Asia – è già arrivato il 2020.

Australia e Nuova Zelanda

Sono strepitose le immagini che vengono, ad esempio da Sidney, nonostante gli incendi che continuano a divampare in Australia. In tantissimi hanno assistito a un mega spettacolo pirotecnico che ha colorato il cielo per qualche minuto.

Sidney, Australia

La prima città a salutare il 2019, invece, è stata Auckland in Nuova Zelanda che ha stappato le bottiglie ben 13 ore prima del Capodanno italiano così come Kiritimati (o Christmas Island, atollo del Pacifico centrale), dove passa la linea internazionale del cambiamento di data, tracciato immaginario istituito nel 1884.

Asia

In questa foto, invece, si vedono i buddisti sudcoreani pregare durante le celebrazioni del nuovo anno presso il tempio di Jogyesa a Seoul, Corea del Sud, in Asia.

Corea del Sud, Asia

Singapore ha salutato il vecchio anno con fuochi d’artificio e uno spettacolo di luci con droni. Qui siamo a Marina Bay, zona conosciuta per i grattacieli, i centri commerciali di lusso, gli hotel e soprattutto per la ruota panoramica di Singapore Flyer.

Singapore, Asia

Queste, invece, sono le immagine suggestive che vengono da Bali, in Indonesia.

Bali, Indonesia

Hanno già brindato al nuovo anno anche in Giappone, dove si sono alzate al cielo le lanterne bianche di buon auspicio dai Giardini Imperiali, e in India.

Tra poco, invece, toccherà a Mosca e Dubai dove fervono i preparativi.

Dubai

Londra

Un’ora dopo di noi arriveranno i britannici a Londra (dove si prevede che oltre centomila persone si raduneranno lungo il Tamigi) e i portoghesi a Lisbona. Le Azzorre saranno l’ultimo spicchio di terra europea a entrare nel nuovo decennio.

Londra

Brasile e USA

Tre ore dopo la festa inizierà a Rio de Janeiro, dove a Copacabana (Brasile) si svolgeranno i pittoreschi festeggiamenti in spiaggia. Sei ore dopo il 2020 giungerà anche a Times Square, a New York; una delle ultime sarà, invece, Los Angeles (+8 ore) mentre gli abitanti delle Samoa, nel Pacifico meridionale, festeggeranno il 2020 ben 11 ore dopo gli italiani.

Foto da Ansa

