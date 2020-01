Germania, strage di scimmie per un incendio. I cittadini si radunano fuori dallo zoo in segno di lutto

Nello zoo di Krefeld, in Germania, nella notte di Capodanno si è verificata una strage di scimmie. Almeno 30 primati sono morti in un incendio divampato nella “Casa delle scimmie” poco dopo la mezzanotte.

EPA/Sascha Steinbach

La notizia è stata resa nota dalla direzione della struttura. «Le nostre peggiori paure si sono avverate», si legge sulla pagina Facebook. Lo zoo di Krefeld ospita in particolare oranghi e scimpanzé.

EPA/Sascha Steinbach

I pompieri sono stati in grado di prevenire la propagazione dell’incendio ad altri edifici dello zoo. La causa dell’incendio non è ancora nota.

EPA/Sascha Steinbach

Lo zoo è rimasto chiuso: i dipendenti sono «sotto shock» dopo questa «terribile tragedia», ha fatto sapere la direzione.

EPA/Sascha Steinbach

Molti cittadini si sono radunati fuori dai cancelli dello zoo per portare un pensiero, un mazzo di fiori in segno di lutto per la tragedia.

