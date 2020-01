Monopattini elettrici, da oggi potrete guidarli in tutta Italia (ma attenti alle regole)

Veloci, comodi ed economici. Da oggi finalmente potranno essere guidati in tutta Italia senza incorrere in salate sanzioni. Ecco cosa cambia

D’ora in poi i monopattini elettrici potranno essere usati senza il rischio di incorrere in sanzioni. A stabilirlo è la legge di Bilancio 2020 (n. 160 del 27 dicembre 2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che, al comma 75, equipara i monopattini alle biciclette colmando un buco normativo che ha generato confusioni e polemiche (basti pensare a Torino e anche a Milano).

Cosa prevede il comma 75

L’emendamento era stato presentato da Eugenio Comincini, senatore di Italia Viva, che su Facebook ha festeggiato così la notizia: «L’anno nuovo è cominciato con una importante e bella novità, per quanti sostengono la mobilità sostenibile».

Cosa cambia da oggi

Monopattini che in molte città europee (e più in generale nel mondo) sono già una realtà, e che in Italia hanno preso piede negli ultimi mesi, anche grazie all’attività di diverse società di noleggio. Aspramente criticati per il potenziale pericolo arrecato ai pedoni, spesso si vedevano sfrecciare sui marciapiedi, talvolta guidati da due persone contemporaneamente.

In Italia ne circolano più di 100mila, sono veloci, comodi e non hanno costi proibitivi. Da oggi sono anche legali, non servono né patente né assicurazione né casco. Restano fuori dalla norma gli hoverboard e i monoruota che potranno essere usati soltanto nell’ambito della sperimentazione prevista dai singoli comuni, così come previsto dal decreto Toninelli.

Prima di questa norma, i monopattini potevano essere guidati soltanto nei comuni che avevano aderito alla sperimentazione sulla micromobilità. Adesso, invece, potranno essere guidati in tutta Italia.

Le regole

Ci sono, però, delle regole da rispettare tassativamente: i monopattini potranno essere guidati solo sulle piste ciclabili e nelle zone 30 e potranno essere parcheggiati solo negli spazi di bici e moto.

Vietate, dunque, le zone con il limite da 50 e soprattutto i marciapiedi per evitare che possano trasformarsi in schegge impazzite tra i pedoni; potranno raggiungere una velocità massima di 20 km/h (che diventano 6 km/h nelle aree pedonali).

Per i minori sarà necessario il patentino Am, quello per il motorino. Stando infatti alle regole previste dal decreto del Ministero dei Trasporti, questi dispositivi elettrici possono essere guidati senza licenze solo dai maggiorenni.

Il casco non sarà obbligatorio, ma solo consigliato. Per chi guida fuori dalle aree pedonali, quindi nelle zone 30, sarà necessario indossare i giubbotti fluorescenti o bretelle retro-riflettenti. Rimane il nodo assicurazione: non si esclude che in futuro venga introdotto l’obbligo di una polizza sulla persona e non sul mezzo (come, invece, accade per le automobili).

«Usate sempre prudenza facendo attenzione agli altri veicoli e soprattutto rispettare pedoni e ciclisti: chi si muove in maniera innovativa non dimentica mai le buone maniere» ha concluso il senatore Comincini, “papà” di questa rivoluzionaria norma.

Leggi anche: