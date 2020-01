Chi era Qassem Soleimani: il «bambino di campagna» diventato l’uomo più potente dell’Iran

In una lettera del 2008 al segretario della difesa Usa, il generale americano David Petraeus descriveva Soleimani come una «figura davvero malvagia»

Più potente del presidente, popolare, ma allo stesso tempo misterioso. Operava dietro le quinte, ma era capace di muove le pedine sullo scacchiere del Medio Oriente. Qassem Soleimani, 62 anni, da più di 20 anni era a capo dei cosiddetti guardiani della rivoluzione (corpo paramilitare islamico organizzatosi in milizia per la difesa e il sostegno delle istituzioni rivoluzionarie in Iran). Il generale iraniano è morto in un raid notturno a Baghdad portato a termine dagli Stati Uniti.

Era nato nel 1957 in una famiglia di contadini. Nella sua biografia, come riporta il Guardian, diceva di essere originario di Rabor, nella parte sud-orientale dell’Iran. Dall’età di 13 anni era costretto a raggiungere una città vicina e lavorare per pagare i debiti contratti dal padre con il re. Ma dopo la caduta della monarchia, Soleimani si avvicina a Ayatollah Ruhollah Khomeini per poi unirsi ai guardiani della rivoluzione.

Prima di diventare stratega, Soleimani è stato un combattente, si è distinto nella guerra Iran-Iraq, tanto che nonostante non fosse all’inizio un uomo addestrato ala guerra, fu posto a capo della XIV divisione Thār Allāh dei pasdaran.

Nel 2011 e nel 2014 Soleimani ha guidato le forze di Teheran nella guerra civile siriana e nel contrasto all’avanzata dell’Isis. Negli anni Soleimani, grazie alla sua capacità di stringere relazioni, è diventato l’architetto di gran parte delle attività iraniane in Medio Oriente, compresa appunto la guerra in Siria e gli attacchi su Israele, tanto da essere definito «la persona più potente del Medio Oriente» dall’ex agente della Cia John Maguire.

Avrebbe fornito supporto al gruppo armato sciita libanese degli Hezbollah. È diventato celebre un suo messaggio al generale David Petraeus, ex direttore della Cia. «Generale Petraeus, deve sapere che io, Qassem Soleimani, controllo la politica iraniana con rispetto verso l’Iraq, il Libano, Gaza e Afghanistan. L’ambasciatore a Baghdad è un membro dei guardiani della rivoluzione».

In una lettera del 2008 al segretario della difesa Usa, Petraeus descriveva Soleimani come una «figura davvero malvagia». Diciotto mesi prima della sua morte, Soleimani, figura misteriosa e abituata a lavorare nell’ombra, ha pubblicamente messo in guardia Donald Trump: «Mr. Trump il giocatore d’azzardo, glielo dico, noi siamo vicini a lei più di quello che lei possa pensare. Comincerai la guerra, ma saremo noi a concluderla».

