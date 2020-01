La guerra che scoppiò su Twitter. Perché #WWIII e #TrumpsWar stanno diventando virali

Non è ancora possibile capire come finirà. Il presidente della Repubblica Islamica dell’Iran Hassan Rouhani ha dichiarato: «Gli americani vedranno gli effetti di questa azione criminale per anni». L’omicidio del generale Qassem Soleimani potrebbe essere l’inizio di un nuovo conflitto, forse una guerra aperta, forse una serie di attacchi isolati. In ogni caso, al momento, gli scenari futuri non sono ancora chiari.

Nell’incertezza, gli appassionati di Twitter hanno già deciso. Sarà una guerra, sarà la guerra di Donald Trump e sarà la terza guerra mondiale. Gli hashtag #WWIII (World War 3) e #TrumpsWar hanno scalato le classifiche dei trend sul social network. E poi c’è da contare il curioso caso di #FranzFerdinand, riferimento storico alla Grande Guerra scambiato con la rock band scozzese.

Tanti meme, qualche analisi e un po’ di critiche (a Salvini)

Come spesso accade, sono i meme e le battute sagace a ricevere più reaction. Certo c’è spazio per qualche commento più attento, però a giocarsela tra i top tweet ci sono soprattutto vignette, Gif e l’immancabile Cristiano Malgioglio.

E se non venisse eletto proprio per la sua follia? Sarebbe bellissimo #TrumpsWar. Che questa guerra segni la parola fine del presidente Trump. Il mondo ha bisogno di pace, non di guerre — Andrea Percoco (@andrea_percoco) January 4, 2020 Fonte: Twitter

Un giorno elencheremo le cause delle guerre mondiali e sarà tipo

Prima Guerra: viene ucciso l'arciduca Ferdinando

Seconda Guerra: la Germania voleva espandersi

Terza Guerra: un tipo che vedevo nei meme si è svegliato male#TrumpsWar — Marco Merafina (@ilmorfina) January 4, 2020 Fonte: Twitter

Io mentre sento gli iraniani che stanno per entrare a casa mia #WWIII #TrumpsWar pic.twitter.com/lqY5KUixX2 — Claudia_ciaci (@CiaciClaudia) January 4, 2020 Fonte: Twitter

La situazione in Medio Oriente è particolarmente complessa e pericolosa.

Certo che muoversi come un elefante in una cristalleria non aiuta.#TrumpsWar pic.twitter.com/h8QX3uccYT — Luigi Portaluppi (@portaluppiluigi) January 4, 2020 Fonte: Twitter

Un altro filone riguarda le reazioni che ha sollevato il tweet di Matteo Salvini, Il commento incriminato è quello sull’omicidio di Qassem Soleimani.

Donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato #Soleimani, uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo, un terrorista islamico, un nemico dell’Occidente, di Israele, dei diritti e delle libertà.@realDonaldTrump pic.twitter.com/ajpudgKdcp — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 3, 2020 Fonte: Twitter | Il commento diventato virale del leader della Lega

Non poteva mancare all’appello, a festeggiare per un atto di guerra, il rappresentante italiano degli irresponsabili. È questo che si intende per “aiutiamoli a casa loro”? Cioè continuiamo a portare guerra, distruzione e mettere le mani sulle loro risorse.#Salvini #Soleimani pic.twitter.com/nnbrptUsWw — nicola fratoianni (@NFratoianni) January 4, 2020 Fonte: Twitter