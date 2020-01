De Rossi lascia il Boca Junior e si ritira. Possibile incarico tecnico alla Roma

Per l’emittente argentina TyC Sports De Rossi «non continuerà nel club, per motivi personali»

Dall’Argentina arriverebbe la conferma di quanto anticipato da Open: il ritorno alla Roma, con un incarico tecnico, di Daniele De Rossi. Per l’emittente argentina TyC Sports, canale del gruppo “Clarin”, che ha dato la notizia attraverso i suoi notiziari e sui propri social, De Rossi lascerà il Boca Junior e il calcio giocato.

La stessa fonte informa che oggi 6 gennaio l’ex capitano della Roma ha lasciato il centro tecnico del Boca ad Ezeiza in abiti civili, senza allenarsi.

L’emittente ha chiarito anche che De Rossi «non continuerà nel club, per motivi personali» e che alle 15,30 ora argentina ci sarà una conferenza stampa del presidente del Boca Jrs, Jorge Amor Ameal, in cui parlerà della questione.

Foto copertina – EPA/DEMIAN ALDAY

Leggi anche: