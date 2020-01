Centinaia di migliaia di persone ai funerali di Soleimani a Teheran, la folla chiede vendetta per la sua morte. Khamenei prega sulla bara – Le immagini

La folla, giunta a Teheran per i funerali del generale iraniano Soleimani rimasto ucciso nel raid notturno a Baghdad portato avanti dagli Stati Uniti, chiede vendetta per la sua morte. In molti gridano slogan contro USA, Gran Bretagna e Israele sventolando non solo immagini di Soleimani ma anche del vice capo di Hash al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis.

Le salme del generale e delle quattro Guardie rivoluzionarie uccise insieme a lui sono arrivate a Teheran all’alba: si tratta di Shahroud Mozaffarinia, Vahid Zamanian, Hadi Taremi e Hossein Pour-Jafarinia.

La bara del generale è stata accolta dalla Guida suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei. «Se gli Stati Uniti non ritirano le forze dalla regione, affronteranno un altro Vietnam», ha detto Ali Akbar Velayati, consigliere del leader iraniano Ali Khamenei, citato da Farsnews.

Watch: Supreme leader of Iran Ayatollah Khamenei leading the funeral of General Sulemaini. The pain, the anger in the Iranians can be clearly seen. They won’t stop now. pic.twitter.com/lRQbhEi3c4