Iran, folla oceanica al corteo funebre per Soleimani. Teheran: «Trump non ha il coraggio di colpirci» – Video

Una processione funebre in onore del comandante Qassem Soleimani, il generale iraniano ucciso in un attacco americano a Baghdad venerdì 3 gennaio, è in corso ad Ahvaz, città nella provincia del Khuzestan, in Iran.

📸 People attend a funeral procession for Iranian Major-General Qassem Soleimani, head of the elite Quds Force, and Iraqi militia commander Abu Mahdi al-Muhandis, who were killed in an air strike at Baghdad airport. pic.twitter.com/cGF3b0ZWCw — Ahval (@ahval_en) January 5, 2020

Il corpo Soleimani è arrivato sabato all’aeroporto internazionale di Ahvaz, insieme alle salme dei 7 soldati uccisi nello stesso raid. I corpi saranno trasportati nella città santa di Mashhad nel pomeriggio di oggi, domenica 5 gennaio, per un’altra cerimonia funebre.

Secondo i funzionari iraniani, le cerimonie continueranno a Teheran lunedì mattina, e poi a Qom lunedì sera. La Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, aveva proclamato 3 giorni di lutto nazionale.

The Iranian nation will honor the memory of the noble Major-General Soleimani & the martyrs with him—particularly the great Abu Mahdi al-Muhandis— & I declare 3 days of mourning across the nation. I condole & congratulate his family. /5

Sayyed Ali Khamenei

Jan 3, 2020 — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 3, 2020

Il generale Soleimani verrà sepolto martedì pomeriggio nella sua città natale, Kerman, secondo le sue volontà. I corpi di Al-Muhandis e di altre persone uccise nell’attacco degli Stati Uniti sono stati consegnati in Iran per test di identificazione del DNA.

Tensioni Iran-Usa

Dopo gli attacchi Usa al cuore dell’Iran, nel paese mediorientale sono esplose le proteste al grido di «A morte l’America», con roghi di bandiere statunitensi e israeliane.

Alle minacce iraniane, il presidente statunitense Donald Trump aveva risposto dichiarando che «se l’Iran colpirà qualche americano o obiettivi americani», gli Usa si difenderanno prendendo di mira «52 siti iraniani», che rappresentano i 52 ostaggi americani presi dall’Iran 40 anni fa.

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

La risposta non si è poi fatta attendere. Il vice capo delle guardie rivoluzionarie, il generale Mohammadreza Naghdi, citato da Farsnew, ha dichiarato che «se le forze americane vogliono rimanere in vita, dovrebbero evacuare le loro basi militari nella regione e andarsene».

«La rappresaglia da parte dell’Iran e dei comandanti della resistenza di fronte all’assassinio da parte degli Stati Uniti del capo delle forze di Qod Ghassem Soleimani è certa, incontrollabile e dolorosa – ha aggiunto, citando gli aggettivi usati da Trump – e gli americani farebbero meglio a smettere di inviare messaggi per invitare l’Iran a non vendicarsi».

Il generale Abdolrahim Moussavi, comandante dell’esercito iraniano, citato dall’agenzia iraniana ufficiale Irna, ha poi espresso dubbi sul fatto che gli Stati Uniti abbiano davvero il «coraggio» di colpire 52 siti in Iran.

«Dicono questo genere di cose per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale dal loro atto odioso e ingiustificabile», ha aggiunto Moussavi, in riferimento all’omicidio di Soleimani.

A parlare è stato anche il ministro degli esteri iraniano, Javad Zarif, che su Twitter ha scritto: «Colpire siti culturali sarebbe un crimine di guerra. Dopo le gravi violazioni della legge internazionale con i vigliacchi omicidi di venerdì scorso, Trump minaccia di commettere nuove violazioni della “jus cogens” (la norma del diritto internazionale a tutela di valori considerati fondamentali per un Paese, ndR)».

-Having committed grave breaches of int’l law in Friday’s cowardly assassinations, @realdonaldtrump threatens to commit again new breaches of JUS COGENS;



-Targeting cultural sites is a WAR CRIME;



-Whether kicking or screaming, end of US malign presence in West Asia has begun. — Javad Zarif (@JZarif) January 5, 2020

«Non importa se dia calci o urli – conclude Zarif – la fine della presenza maligna degli Usa in Medio Oriente è iniziata».

