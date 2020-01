Terremoto, forte scossa a Puerto Rico

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.6 è stata registrata a Puerto Rico. Lo riporta l’USGS. Secondo quanto riporta Cbs News, il terremoto avrebbe causato danni e panico tra gli abitanti di Puerto Rico.

L’epicentro è stato localizzato nelle vicinanze di Tallaboa, con ipocentro ad una profondità di 10 chilometri. La scossa sarebbe avvenuta alle 03:24 ora locale (le 09:24 ora italiana). Secondo lo Tsunami Warning Center non si registra al momento il pericolo di onde anomale.

Già nella giornata di ieri, sempre a Puerto Rico una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 aveva provocato danni ad alcuni edifici. Lo rende noto su Twitter il sismologo Stephen Hicks.

The ongoing earthquake sequence along the south coast of Puerto Rico continues today with a M6.6 earthquake just now. Yesterday’s M5.8 earthquake (now can be called a “foreshock”) caused some damage to buildings, so further damage can be expected with today’s quake. pic.twitter.com/XvNpIqDwpQ