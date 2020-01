Iran, precipita aereo ucraino subito dopo il decollo, nessun superstite: 180 morti

Un Boeing 737 della Ukaine Airlines è precipitato dopo il decollo all’aeroporto internazionale di Teheran Imam-Khomeini.

A bordo c’erano 180 persone tra passeggeri ed equipaggio: nessuna di loro è sopravvissuta.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q