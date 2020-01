Bonaccini Vs Borgonzoni, continua lo scontro (social). Lei sbaglia foto, lui la riprende: «Lucia, quella non è Bologna»

A 16 giorni dal voto in Emilia-Romagna la sfida si fa sempre più accesa e tesa. Una lotta piazza per piazza sul territorio, ma anche a colpi di incessanti botta e risposta sui social network.

Ultimo, in ordine di tempo, quello che ha visto il candidato dem Stefano Bonaccini riprendere la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni per una foto utilizzata per sponsorizzare un evento a Bologna.

«No Lucia, quella non è Bologna, è Ferrara», ha twittato il candidato dem. Nella foto utilizzata dallo staff per l’evento bolognese, infatti, sullo sfondo si vede Piazza Trento e Trieste a Ferrara e la Borgonzoni in primo piano.

https://twitter.com/sbonaccini/status/1215405054045409282

Un errore presumibilmente dovuto alla scelta casuale dello staff della comunicazione di Borgonzoni che ha attinto dallo stock di immagini della candidata del centrodestra. La foto è stata successivamente rimossa dalla pagina dell’evento di Bologna e ne è stata caricata un’altra, senza città sullo sfondo.

La nuova foto nella pagina dell’evento di Borgonzoni a Bologna / Facebook

Ma non è la prima volta che Borgonzoni e Bonaccini battibeccano sui social. Risale solo alla scorsa settimana la querelle sulle donazioni richieste da Bonaccini per portare avanti la propria campagna elettorale, a cui il candidato dem ha risposto rinfacciando i 49 milioni di fondi della Lega.

https://twitter.com/sbonaccini/status/1213356730366734336

Ma mancano ancora 16 giorni al voto ed è certo che lo scontro virtuale continuerà fino all’ultimo, senza esclusione di colpi né da una parte né dall’altra.

Leggi anche:

Foto di copertina: Open