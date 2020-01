Iran, la rabbia degli studenti per l’aereo ucraino abbattuto dai pasdaran. Cori contro Khamenei – Video

Un folto gruppo di manifestanti iraniani, in maggioranza studenti, si è raccolto davanti alla Amirkabir University, nel centro di Teheran, per esprimere solidarietà alle famiglie delle 176 vittime dell’aereo abbattuto per errore da un missile lanciato dai Guardiani della Rivoluzione.

La polizia iraniana ha iniziato ad usare lacrimogeni contro i dimostranti, che chiedono a gran voce le dimissioni dell’ayatollah Ali Khamenei.

Anger in the streets of Tehran as the IRGC admits the killed 176 people in the Ukrainian plane by mistake . #Iran pic.twitter.com/xAA8TCdZI0 — Fazel Hawramy (@FazelHawramy) January 11, 2020

Convocati su invito delle Amirkabir University e Sharif University, i manifestanti avrebbero dovuto accendere candele per una fiaccolata in memoria delle vittime. Hanno poi iniziato a scandire slogan come «Le dimissioni non bastano, ci vuole un processo», «Pasdaran, vergognatevi e lasciate il Paese» e «Khamenei dimettiti». Altri hanno gridato «Referendum per la costituzione» e «Il nostro nemico è qui, una bugia dire che sono gli Usa». Manifestazioni simili sono in corso anche a Mashhad

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Le immagini sono state diffuse su Twitter da alcuni testimoni e reporter. La rabbia è esplosa anche per il ritardo con cui le autorità hanno ammesso la loro colpa (3 giorni dopo il disastro).

Overview of Tehran’s Amir Kabir university, students demonstrating against the lying mullahs and the Ukrainian plane incident that has the country in grief of the lost lives.#IranProtests#IranRegimeChange#IranPlaneCrash #IranVsUS pic.twitter.com/ShHfXAaAc7 — Reza Ghorbani (@Rezito) January 11, 2020

Il generale delle forze aeree dei Pasdaran, Amir Ali Hajizadeh, si è assunto la responsabilità dell’accaduto, ma ha sottolineato che un soldato, a causa di un’interferenza nelle comunicazioni, ha fatto partire il missile senza che fosse stato dato l’ordine.

Right now! Tehran! Protests! Protesters shouting:



“The IRGC commits crimes and the supreme leader supports it”#IranProtests pic.twitter.com/l3pXgagUMH — Dennis Naghizadeh (@DenzDejz) January 11, 2020

Leggi anche: