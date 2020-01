Iran, la polizia carica i manifestanti e spara sulla folla – I video

Non si fermano le proteste in Iran contro i Guardiani della Rivoluzione e la Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei. Nel secondo giorno di manifestazioni, la polizia ha caricato i cittadini riunitisi sulla Azadi Square, a Teheran, dando inizio a violenti scontri.

Alcuni video e interventi postati sui social network mostrano le violenze delle forze di sicurezza governative che, secondo i testimoni, avrebbero lanciato gas lacrimogeni e sparato dei colpi sui manifestanti.

I pasdaran avevano già annunciato che sarebbero stati pronti a usare la forza per reprimere le proteste, e in mattinata erano già stati schierati agenti di sicurezza nelle maggiori piazze della capitale. Secondo quanto emerge da altri filmati, la polizia stenta a contenere la protesta e ha deciso di chiudere la metro Azadi, bloccando dentro diverse persone.

Le proteste sono iniziate a causa delle «bugie» del governo sull’abbattimento del jet ucraino da parte di Teheran in cui hanno perso la vita 176 persone.

#Breaking: Regime security forces are storming peaceful protestors in #Tehran in #Iran, as second day of protests began of the down of the Ukrainian airliner. pic.twitter.com/OOzSjmEiOr