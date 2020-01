Spagna, un parco giochi sprofonda su un parcheggio sotterraneo – Video

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze, ma al momento non ci sono notizie di vittime

Un parco giochi per bambini è crollato, alle 6.30 di questa mattina, su un parcheggio sottostante a Santander, nel nord della Spagna. Al momento non si ha notizia di vittime. Lo riporta La Vanguardia. Il parco, che comprendeva anche un campo sportivo, era stato costruito su un grande parcheggio sotterraneo in un’area di recente urbanizzazione con vari edifici residenziali e un centro commerciale.

Sul posto, moltissime ambulanze e automezzi dei vigili del fuoco, della protezione civile e della polizia. La zona – avvisano i Vigili del fuoco su twitter – è stata isolata e chiusa al traffico.