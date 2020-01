Spagna, esplosione in impianto petrolchimico a Tarragona: «Un morto, otto feriti e un disperso» – Le immagini

Una persona è morta e almeno otto persone sarebbero rimaste ferite nell’esplosione di un impianto petrolchimico nella zona industriale di Tarragona, circa 100 chilometri a sud di Barcellona, in Spagna. Un’altra persona, inoltre, risulterebbe dispersa.

È questo il bilancio riportato da El Pais, che cita fonti come fonti il Medical Emergency System (SEM) e un portavoce del Comune. Quattro dei 6 feriti sarebbero in condizioni molto gravi.

L’esplosione, avvenuta alle 18.45, ha generato un vasto incendio. Uno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. I Mossos d’Esquadra raccomandano di non avvicinarsi alla zona. L’onda d’urto ha causato il crollo di una casa nel quartiere di Torreforta, a Tarragona. La protezione civile, al momento, esclude che l’esplosione abbia provocato una nube tossica.

BREAKING: Large explosion rips through chemical plant in Tarragona, Spain; residents told to shelter in place; no word on injuries pic.twitter.com/7pKNpfIbb3 — BNO News (@BNONews) January 14, 2020

🔴 #ÚLTIMAHORA

Més imatges que ens arriben de l'explosió de la petroquímica de Tarragona. Hi ha un mort, 6 ferits i una persona desapareguda. Interior confirma que no hi ha toxicitat a l'aire.



Segueix la informació aquí: https://t.co/rsbsIQTOy6 pic.twitter.com/usudfGJYHw — Catalunya Informació (@Catinformacio) January 14, 2020

#Catalogna, esplosione in uno stabilimento chimico vicino a #Tarragona (il boato si è sentito a km di distanza). La Protezione civile invita la popolazione a non uscire (timore di nube tossica). Ci sarebbero feriti gravi#Catalunya pic.twitter.com/WeQltCpMOl — carla signorile (@carlasignorile) January 14, 2020

