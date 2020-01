Caso Gregoretti, la maggioranza dà forfait e diserta la Giunta

La maggioranza non parteciperà alla riunione né al voto della Giunta delle immunità del Senato, convocata alle 17 per decidere sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti. L’ha deciso la riunione di maggioranza, con i capigruppo di Pd-M5s e Iv e i componenti della Giunta.

Sul tavolo, la decisione di Pd, Leu, Iv, ma anche dei 5 Stelle di non presentarsi e disertare una convocazione della giunta ritenuta «illegittima» – conferma il capogruppo dem Andrea Marcucci arrivando al vertice.

Il leader della Lega, nel frattempo, arriva a invocare Silvio Pellico e Giovannino Guareschi: un «perseguitato», insomma, nell’ultima settimana di campagna elettorale prima delle elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna. Che perciò chiede di andare a processo, e chiede quindi ai suoi senatori di votare oggi in giunta per l’autorizzazione a procedere.

I numeri

Il numero legale della seduta e del voto è assicurato: basta un terzo della giunta, quindi otto senatori su 23 componenti. Si raggiunge con il solo centrodestra, dieci senatori (5 Lega, 4 FI e 1 Fdi). La maggioranza è orientata a non presentarsi. I cinque leghisti, su indicazione del leader, voteranno sì. Forza Italia e Fdi voteranno no – come da relazione del presidente Maurizio Gasparri e accogliendo quindi la difesa salviniana depositata in giunta i primi di gennaio.

«La nostra linea è garantista, votiamo sì alla relazione di Gasparri, quindi no all’ autorizzazione, come abbiamo fatto per la Diciotti», conferma oggi la capogruppo dei berlusconiani al Senato Anna Maria Bernini al quotidiano Repubblica. Gasparri resta sulle sue posizioni: l’ex ministro non va processato. «Come presidente devo rispettare le procedure e votare entro mezzanotte. Come relatore ho scritto quello che pensavo il 9 gennaio, e di certo non cambio né idea, né il voto», dice. Siamo quindi cinque a cinque.

Gregorio De Falco, ex 5 Stelle ora al Misto, ha confermato che non parteciperà al voto come aveva anticipato: «Ci sto pensando a non partecipare alla Giunta di oggi, dice il senatore ai giornalisti». Nella Giunta ci sono altri due senatori del Misto, Pietro Grasso di Leu e Meinhard Durnwalder delle Autonomie che è assente per malattia.

