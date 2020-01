Politano, la Roma non si arrende: mediazione in corso

La telenovela è stata degna dei precedenti più ‘in‘ come Vucinic-Guarin, giusto per citarne uno. Ma Matteo Politano, chiuso all’Inter, non si arrende e vuole la Roma. Nulla contro la sua società, ma la possibilità di trovare minutaggio adeguato alle sue attese sta portando il suo agente a mediare tra i club. Che non si sono lasciati benissimo.

La trattativa, però, è ancora viva. Spinazzola (peraltro molto positivo nella trasferta di Genova) non ci finirà più dentro. Il problema resta la formula. La Roma, che al momento ha il solo Under di piede sinistro sulla trequarti, spinge per un prestito con semplice diritto di riscatto. Marotta vuole l’obbligo in capo ai giallorossi al raggiungimento delle 10 presenze in campionato. E’ lo scoglio che, ad ora, blocca Politano in nerazzurro. Ma c’è ancora tempo per sbloccare l’impasse e trasformare, almeno in parte, la telenovela più calda di questo gennaio in operazione a lieto fine.

Foto di copertina Ansa