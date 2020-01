Roma seconda al mondo per ore perse nel traffico: dietro solo a Bogotà

Nella top 10 delle città del mondo con più ore perse per ogni cittadino nel traffico ci sono Roma e Milano. La Capitale è al secondo posto con ben 254 ore, preceduta solo da Bogotá (Colombia) con 272. Il capoluogo lombardo, invece, è al settimo con 226 ore.

Al terzo posto si piazza la città di Dublino con 246 ore, davanti a Parigi e Rostov sul don in Russia (237 ore) e Londra con 227 ore.

