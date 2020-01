Libia, chiude l’aeroporto internazionale di Tripoli: «Colpito da 6 razzi»

L’aeroporto internazionale Mitiga di Tripoli, in Libia, ha sospeso i voli dopo essere stato colpito da 6 razzi Grad. Lo ha riferito Libya Alahrar, che ha riportato le parole del portavoce dell’esercito del governo di accordo nazionale, Mohammed Gununu. Gununu ha imputato l’attacco alle forze del generale Khalifa Haftar.

#BreakingNews: Spokesman for #Libya‘s Army Mohammed Gununu: #Haftar‘s militias have shelled Mitiga Airport in #Tripoli with 6 Grad rockets so far in a direct threat to air traffic