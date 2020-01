Virus Cina, l’allarme dell’Oms: «Diffusione più rapida di quanto pensassimo»

Il coronavirus di Wuhan che ha già contagiato più di 600 persone si diffonde più facilmente da persona a persona di quanto si pensasse. Lo riferisce un funzionario dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), citato dalla Cnn. «Ora stiamo assistendo alla diffusione di seconda e terza generazione», ha affermato il dottor David Heymann, presidente della commissione dell’Oms che sta raccogliendo dati sul virus.

La terza generazione significa che qualcuno che è stato infettato dopo aver maneggiato animali al mercato di Wuhan, in Cina, ha diffuso il virus a qualcun altro, che poi lo ha diffuso a una terza persona. Inizialmente il virus sembrava diffondersi solo attraverso un contatto molto stretto che in genere si verificava all’interno di una famiglia, come abbracciare, baciare o condividere posate, ha spiegato Heymann.

Ora si stanno accumulando prove che mostrano che contatti più distanti potrebbero diffondere il virus, come se bastasse che una persona malata starnutisse o tossisse vicino al viso di qualcun altro. Heymann ha aggiunto che non ci sono prove a questo punto che il virus in questione sia un agente patogeno che può essere trasmesso attraverso l’aria, come accade con l’influenza o il morbillo.

