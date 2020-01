Grillo dopo le dimissioni di Di Maio: «Grazie per quello che hai fatto. In alto i cuori»

A due giorni dalle dimissioni di Luigi Di Maio dal ruolo di capo politico del Movimento 5 Stelle sono arrivati i ringraziamenti del fondatore Beppe Grillo.

PER ASPERA AD ASTRA

Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5S e per quello che continuerai a fare.

In alto i cuori! — Beppe Grillo (@beppe_grillo) January 24, 2020

Sul suo profilo Twitter, Grillo ha ringraziato il ministro pentastellato: «Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5S e per quello che continuerai a fare. In alto i cuori!». A dicembre Grillo aveva criticato duramente gli attacchi arrivati al leader del M5S e blindato Di Maio a capo dei pentastellati.

Attacchi su cui Di Maio è tornato a parlare anche durante l’annuncio delle sue dimissioni: «Ho portato a termine il mio compito. Abbiamo molti nemici, i peggiori sono quelli interni. Qualcuno lavora non per il gruppo, ma per la visibilità. Persone che poi non ci mettono la faccia».

