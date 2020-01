Regionali, a Bibbiano il Pd è il primo partito con il 40%

È il governatore uscente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini il più votato nel Comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, mentre il Pd si piazza come primo partito.

Quando manca una sola sezione per lo scrutinio delle liste, nel paese simbolo dell’inchiesta sugli affidi Angeli e Demoni, il Partito democratico ottiene il 40,6% e il candidato presidente per il centrosinistra si attesta al 53,9%. La sfidante Lucia Borgonzoni raccoglie il 40% delle preferenze, con la Lega al 29,2%, primo partito del centrodestra. Un risultato in linea con quello di cinque anni fa, quando alle ultime Regionali Bonaccini aveva raccolto il 57% e il Pd aveva superato il 50%.

Proprio a Bibbiano si era consumato l’ultimo scontro ravvicinato tra Matteo Salvini e il movimento delle Sardine, con la piazza del Municipio contesa fino all’ultimo per lo svolgimento dei comizi di chiusura della campagna elettorale.

