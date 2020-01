Mercato Inter, Zaza ci pensa. Parma: Gervinho è ‘sparito’

C’è ancora qualche ora, alle 20,00 si chiude. L’Inter cerca di convincere Simone Zaza a vestirsi di nerazzurro. Non è una corsa contro il tempo, non è una priorità, ma Marotta vorrebbe regalare un ulteriore rinforzo ad Antonio Conte. Ci sarebbe già un accordo di massima con il Torino per un prestito oneroso (da 3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Al giocatore, però, non piace la formula: Zaza vorrebbe avere garanzie per il futuro; un trasferimento, insomma, a titolo definitivo.

L’Inter ha virato sull’attaccante granata dopo che il Chelsea ha definitivamente tolto dal mercato Olivier Giroud, sondato anche dalla Lazio. A Parma, intanto, scoppia il caso Gervinho: ‘Non lo vedo da diversi giorni – ha detto l’allenatore D’Aversa -. Penso sia stato già ceduto’. Il giocatore dovrebbe finire all’Al-Sadd, squadra qatariota allenata dall’ex Barcellona Xavi. Il Parma. nel frattempo, ha preso Caprari dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto.

Foto di copertina Ansa