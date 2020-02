Torino, salta Mazzarri: in arrivo Moreno Longo

La strada è tracciata: 11 gol subiti nelle ultime due giornate di campionato, 17 nelle ultime 4. Walter Mazzarri è a un passo dall’esonero dopo che il suo Torino è stato tramortito pure a Lecce. A ore i granata ufficializzeranno il nuovo allenatore. Sarà Moreno Longo, un passato da calciatore granata e anche allenatore della Primavera che ha vinto lo scudetto nel 2015 e poi la Supercoppa Italiana.

Longo sta risolvendo in questi minuti il contratto che ancora lo lega al Frosinone. Il tempo di liberarsi e prenderà il posto di Mazzarri che, intanto, non è ripartito con la squadra dopo la sconfitta al Via del Mare; ufficialmente per uno stato influenzale. Non ha rassegnato, e probabilmente non rassegnerà, le dimissioni il mister di San Vincenzo. Ma il Torino ha già deciso. Il futuro si chiama Moreno Longo.

Foto di copertina Ansa