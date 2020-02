Coronavirus, sassi contro studenti cinesi a Frosinone. Zingaretti: «Colpa della disinformazione»

Un altro episodio di sinofobia, questa volta sfociato in un atto di violenza

Violenza per psicosi da coronavirus. Alcuni studenti di nazionalità cinese dell’accademia delle Belle Arti di Frosinone sono stati oggetto di un lancio di sassi. Per il momento non si hanno notizie riguardo alle loro condizioni.

L’accademia era stata chiusa temporaneamente dopo che una ragazza di origini cinesi era stata ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma, ma è risultata negativa al test per il coronavirus.

L’episodio di sinofobia è stato raccontato nel corso della conferenza stampa promossa dalla direttrice dell’istituto, Loredana Rea, all’indomani del caso della studentessa cinese, colpita da febbre dopo il viaggio di ritorno in Italia dalla Cina. «Noi siamo la famiglia di questi ragazzi che arrivano dalla Cina – ha commentato la direttrice – e l’Accademia è un luogo di interformazione culturale».

Zingaretti: «Colpa della disinformazione»

«È un episodio gravissimo, senza precedenti, un’autentica vergogna», ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini. «Mi auguro che gli autori di questa follia possano essere perseguiti dalla giustizia e – continua Buschini – si rendano conto dell’assurdità che hanno commesso, nella speranza che vogliano pentirsi e chiedere scusa».

Per Nicola Zingaretti, che ha espresso su Facebook la sua solidarietà alle vittime, la responsabilità è da attribuire alla psicosi che si è diffusa anche a causa dei delle false informazioni circolanti. «Se la disinformazione porta addirittura a gesti pericolosi come questo, dobbiamo impegnarci tutti e di più per raccontare la verità e le notizie corrette».

