Germania, alla fine si è dimesso il governatore della Turingia sostenuto dall’estrema destra: «Mai con loro»

Il gruppo parlamentare dell’Fdp della Turingia in Germania vuole presentare una mozione per far sciogliere il parlamentino regionale del Land dell’est, e arrivare così a nuove elezioni. Subito dopo, il presidente Thomas Kemmerich ha intenzione di dimettersi.

A riportare la notizia è la Dpa. I voti del partito di estrema destra erano stati determinanti nell’elezione del candidato del partito liberale Kemmerich a governatore dello Stato regionale di Turingia. Kemmerich ha però preso le distanze dall’appoggio dell’ultradestra, definendolo «pura tattica».

Escludendo la possibilità di cooperare in futuro, ha detto: «Lo scioglimento del Landtag è inevitabile e le dimissioni del presidente sono inevitabili. I partiti democratici hanno bisogno di maggioranze democratiche, che in questo parlamentino evidentemente non si possono avere», ha aggiunto.

I voti dell’Afd

Per vincere, infatti, era stato fondamentale il contributo del partito anti-immigrazione Alternativa per la Germania (Afd). Determinanti perché la vittoria di Kemmerich si è giocata su un solo voto alla terza votazione: 45 voti per il candidato liberale contro i 44 per il candidato del partito di sinistra Linke, il governatore uscente Bodo Ramelow.

Si tratta di un precedente significativo: per la prima volta dalla seconda guerra mondiale infatti viene eletto in Germania un governatore con i voti dell’estrema destra e avviene in una delle roccaforti del movimento anti-immigrazione Afd.

Le proteste dopo il voto. Traballa la coalizione di governo

Un tabù che si infrange con il contributo del Cdu (Unione Cristiano-Democratica di Germania) della Cancelliera Angela-Merkel: un fatto inusuale nel Paese dove la destra e il centrodestra solitamente si rifiutano di collaborare con l’estrema destra.

Tanto da far traballare la coalizione di governo. A Berlino l’Spd (Partito Socialdemocratico Tedesco), alleato della cancelliera, ha chiesto spiegazioni mettendo anche in dubbio la tenuta dell’esecutivo da lei guidato mentre Annegret Kramp-Karrenbauer, la nuova leader del Cdu, ha chiesto di tornare alle urne a Turingia.

EPA/FELIPE TRUEBA – Il leader del Partito liberale democratico Christian Lindner ha preso le distanza dall’Afd dopo il voto

Il discorso di Kemmerich è stato interrotto dai contestatori. Più di mille persone sono scese in strada a manifestare a Erfurt e in altre città dello Stato, tra cui Weimar.

