Il nuovo video dei Meganoidi: “Condizione” in anteprima per Open

Era il 1998 quando uscì un singolo, Supereroi vs Municipale, che sarebbe diventato l’inno di piazze e manifestazioni lungo tutto lo stivale. La band nasce a Genova e trae la spinta iniziale dai centri sociali del capoluogo ligure: ed è proprio nella città che ha lanciato Davide Di Muzio (voce) e gli altri quattro componenti del gruppo che i Meganoidi hanno girato il video di Condizione, qui in anteprima per Open.

condizione meganoidi

Condizione è l’ultimo singolo del gruppo e anticipa il loro settimo album, Mescla, missato e masterizzato con Nicola Sannino, in uscita il 6 marzo 2020. Un brano vigoroso, energico: la parte vocale è sostenuta da un groove incalzante che cresce di intensità fino all’ultima nota. Nel video, la band è protagonista mentre sullo sfondo scorrono spaccati di Genova lungo il corso della giornata.

Per l’uscita di Mescla, i Meganoidi hanno già fissato le prime date del tour:

21/3 PINARELLA DI CERVIA (RA) – ROCK PLANET

28/3 SAVONA – THE TUBE

16/4 ROMA – MONK

23/4 MILANO – OHIBO’

25/4 TANETO DI GATTATICO (RE) – CASA CERVI

30/4 BOLOGNA – COVO CLUB

