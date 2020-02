Sondaggi, Lega prima ma in calo. Per il 39% degli italiani il governo durerà solo «fino all’estate»

Secondo il sondaggio Index realizzato per Piazza Pulita, l’unica forza a crescere nel centro destra è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni

La Lega rimane il primo partito in Italia, ma perde 0,6 punti, piazzandosi al 30,9%. È quanto emerge dal sondaggio Index realizzato per la trasmissione Piazza Pulita su La7. Tra le forze di centrodestra l’unico partito a crescere è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che arriva all’11,3%. Stabile Forza Italia.

Cala di 0,2 punti anche il M5s, dato al 15% nelle intenzioni di voto. Cresce di 0,8 punti il Pd che torna al 20%. Italia viva perde 0,1 punti e si ferma a 4,1%.

Nel complesso la coalizione di centrosinistra, che include però anche Italia viva, è data al 42,2% (+0,3%).Quella di centrodestra al 48,1%, in calo di 0,4 punti.

Per quanto riguarda la durata del governo – che sembra vacillare sul dibattito sulla prescrizione con Italia viva in guerra aperta contro le altre forze di maggioranza – per il 38,8% degli intervistati durerà solo fino all’estate.

Quasi il 40% degli italiani si aspetta dunque un bis della crisi di ferragosto, nel 2019 scatenata da Matteo Salvini. Per il 32,7% invece l’esecutivo andrà avanti un altro anno. Solo per il 14,7% il governo durerà fino alla fine della legislatura.

Mentre sulla legge Bonafede, quasi uno su due la ritiene una norma giusta. Alla domanda «approva la legge Bonafede sulla prescrizione?». Il 48,6% ha risposto sì, mentre il 25,6% no.

